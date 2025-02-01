AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler İstanbul Üniversitesi'nin sonuç açıklamasında

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ( AUZEF ) öğrencileri, 1-2 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen bütünleme sınavlarının sonuçlarını heyecanla bekliyor. Güz Dönemi vize ve final sınavlarında yeterli not alamayan ya da sınava katılamayan öğrenciler, akademik başarılarını artırmak için bütünleme sınavına girerken, gözler şimdi sonuç açıklama tarihine çevrildi.

AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi. Geçmiş yıllarda AUZEF sınav sonuçları 15 gün içinde ilan edilmişti.

AUZEF SINAV PUANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ



Merkezi usul ile çoktan seçmeli test olarak yapılan tüm sınavlarda cevap optiklerinin okunması ve sınav puanlarının istatistiksel kontrollerinin ardından ders sınav puanları https://auzefsinav.istanbul.edu.tr sayfasından ilan edilir. Aynı web sayfasından öğrenciler kendi cevaplarını ve derse ait cevap anahtarını itiraz süresince kontrol etmeleri sağlanır. Bitirme/Bütünleme Sınavı sonrası itiraz ve inceleme süreçlerinin ardından her ders için yönetmeliğe uygun olarak bağıl değerlendirme hesaplaması yapılır ve bağıl değerlendirmeye göre oluşturulan ders başarı puanı harf notu karşılıkları AKSİS öğrenci sisteminden ilan edilir. AKSİS sisteminden, her ders için bitirme ve bütünleme sınavından sonra oluşan bağıl değerlendirme harf notu puan aralıkları incelenebilir.

