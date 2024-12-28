AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? 2025 bütünleme tarihi

AUZEF 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bitirme sınavı (final) 28-29 Aralık'ta yapılacak. Sınavların ardından ise AUZEF Güz Dönemi bütünleme sınavları için geri sayım başlayacak.



AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?



28 Aralık - 29 Aralık 2024 tarihlerinde yapılacak olan bitirme sınavına (final) herhangi bir sebeple giremeyenler, 01 Şubat - 02 Şubat 2025 tarihindeki bütünleme sınavına (telafi) girebilir.



SINAV DEĞERLENDİRME



Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

Ara sınav (vize) sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70’tir.