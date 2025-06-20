AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? (AUZEF bütünleme sınav tarihi güncellendi)
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) Bahar Dönemi bütünleme (telafi) sınavlarının yeni tarihi açıklandı. Akademik takvimde ilk olarak 12–13 Temmuz 2025 olarak duyurulmasına rağmen, Milli Eğitim Bakanlığı’nın AGS ve ÖABT sınavlarıyla çakıştığı gerekçesiyle erteleme kararı alındı. Peki, AUZEF bütünleme sınavı ne zaman?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) Bahar Dönemi bütünleme (telafi) sınavlarının yeni tarihi açıklandı. Akademik takvimde ilk olarak 12–13 Temmuz 2025 olarak duyurulmasına rağmen, Milli Eğitim Bakanlığı’nın AGS ve ÖABT sınavlarıyla çakıştığı gerekçesiyle erteleme kararı alındı. Peki, AUZEF bütünleme sınavı ne zaman?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2024-2025 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı Telafi sınavı (bütünleme) temmuz ayında gerçekleştirilecek. Üniversite tarafından yapılan açıklamaya göre, AUZEF sınav takvimi güncellendi. Yapılan açıklamaya göre, AUZEF bütünleme sınavı 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde üç oturumda yapılacak.
Yapılan duyuruda;
"Değerli Öğrencilerimiz,
12-13 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılması planlanan Bahar Yarıyılı Bütünleme (Telafi) Sınavı, aynı tarihlerde gerçekleştirilecek Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile çakışması nedeniyle, öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına 19-20 Temmuz 2025 tarihlerine ertelenmiştir." denildi.
SINAV MERKEZİ TERCİHLERİ İÇİN SON GÜN
Sınav merkezi tercih işlemleri de başladı. Öğrenciler, 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 23:59’a kadar auzefsinav.istanbul.edu.tr ya da AUZEF mobil uygulaması üzerinden merkezi seçebilecek
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