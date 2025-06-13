AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? AUZEF bütünleme sınavı takvimi

AUZEF Bahar Yarıyılı Bütünleme (Telafi) Sınav tarihinde değişikliğe gidildi. Yenilenen takvimle bütünleme sınav tarihleri paylaşıldı. Öğrenciler, sınav merkezi tercih işlemlerini 22 Haziran 2025 Pazar saat 23.59’a kadar https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ya da AUZEF Mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek. Peki, AUZEF bütünleme sınavı ne zaman?

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?



AUZEF resmi adresinden yapılan açıklama şu şekilde:



"Değerli Öğrencilerimiz,



12-13 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılması planlanan Bahar Yarıyılı Bütünleme (Telafi) Sınavı, aynı tarihlerde gerçekleştirilecek Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile çakışması nedeniyle, öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına 19-20 Temmuz 2025 tarihlerine ertelenmiştir.



Sınavlarınızda başarılar dileriz."