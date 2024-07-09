AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, hangi gün? AUZEF bahar dönemi bütünleme takvimi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı bütünleme sınavlarına geri sayım başladı. Bütünleme ya da telafi sınavı olarak bilinen sınavın tarihleri merak ediliyor. Peki, AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?

AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, hangi gün? AUZEF bahar dönemi bütünleme takvimi

İstanbul Üniversitesi'na bağlı 'de 2023-2024 bahar dönemi bitirme (final) sınavı harf notları açıklandı. Bu gelişmenin ardından gözler bütünleme sınavı tarihinde. Öte yandan AUZEF bahar yarıyılı telafi sınavı (bütünleme) sınav merkezi tercihleri ise sürüyor. İşte, AUZEF bahar dönemi bütünleme takvimi...

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Fakültesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı Bütünleme Sınavı (Telafi) sınavları 3-4 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

SINAV MERKEZİ TERCİHLERİ

Söz konusu sınavlara ilişkin, sınav merkezi tercih işlemleri devam ediyor.

Adaylar merkezi tercih işlemlerini; 10 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar "https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/" adresinden yapabilecek.

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