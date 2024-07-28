AUZEF Bütünleme Sınavı (Telafi) Sınav Giriş Belgeleri yayımlandı: AUZEF Bütünleme Sınavları ne zaman yapılacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavına kısa bir süre kala sınav giriş belgeleri yayımlandı. Sınav giriş belgesi duyurusu ardından gözler bir kez daha sınav tarihlerine çevrildi. Peki, AUZEF Bütünleme Sınavları ne zaman yapılacak?

AUZEF Bütünleme Sınavı (Telafi) Sınav Giriş Belgeleri yayımlandı: AUZEF Bütünleme Sınavları ne zaman yapılacak?

Açık ve Uzaktan Fakültesi () bütünleme sınavı için son hazırlıklarını yapan adaylar bir yandan da eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Sınava katılım sağlayacak olan vatandaşların sınav günü AUZEF sınav giriş belgesini yanında bulundurması gerekiyor. Peki, AUZEF Bütünleme Sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN? 

AUZEF bütünleme sınavı oturumları, 3-4 Ağustos tarihlerinde toplam 3 oturumda gerçekleştirilecek.

AUZEF Bütünleme Sınavı (Telafi) Sınav Giriş Belgeleri yayımlandı: AUZEF Bütünleme Sınavları ne zaman yapılacak? - 1

SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU

Üniversite'den yapılan açıklamada;

"Değerli Öğrencilerimiz,

03-04 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak olan bütünleme sınavına (telafi) ait, sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz." denildi.

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