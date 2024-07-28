AUZEF Bütünleme Sınavı (Telafi) Sınav Giriş Belgeleri yayımlandı: AUZEF Bütünleme Sınavları ne zaman yapılacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavı için son hazırlıklarını yapan adaylar bir yandan da eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Sınava katılım sağlayacak olan vatandaşların sınav günü AUZEF sınav giriş belgesini yanında bulundurması gerekiyor. Peki, AUZEF Bütünleme Sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?



AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF bütünleme sınavı oturumları, 3-4 Ağustos tarihlerinde toplam 3 oturumda gerçekleştirilecek.