AUZEF bütünleme sınavı (telafi) sonuçları açıklandı (AUZEF sınav sonuç sorgulama)
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınav sonuç duyurusu geldi. Yapılan açıklamaya göre, öğrenciler AUZEF bütünleme sınav sonuçlarına auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden ulaşabilecek.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri, 1-2 Şubat 2025 tarihlerinde bütünleme sınavlarına katılmışlardı. Sınavdan günler sonra AUZEF bütünleme sınav sonuçları 7 Şubat 2025 tarihinde ilan edildi.
AUZEF SONUÇ DUYURUSU
Üniversite'den yapılan açıklamada; "Değerli Öğrencilerimiz,
2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bütünleme sınavı (telafi) sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarınızı auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden görüntüleyebilirsiniz.
Sınav sonuçlarına itirazınızı 07.02.2025 saat 21.00’dan 09.02.2025 saat 23.59’a kadar aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla ‘Sınav İşlemleri - Sınav İtiraz İşlemleri - Sonuç İtiraz’ menüleri kullanılarak yapabilirsiniz. " denildi.
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