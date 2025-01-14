AUZEF bütünleme sınavı yerleri açıklandı mı? (AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama safyası)
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme (telafi) sınavlarına günler kala gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı AUZEF Bütünleme Sınavı (Telafi) sınav merkezi tercih işlemleri 08-12 Ocak tarihleri arasında yapıldı. Peki, AUZEF bütünleme sınavı yerleri açıklandı mı? AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavları için son hazırlıklarını yapan adayların gündemindeki konulardan biri de sınav giriş belgeleri oldu.
AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
AUZEF bütünleme sınavı 01-02 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere toplamda 3 oturumda tamamlanacak.
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?
AUZEF bütünleme sınavı giriş belgelerinin sınava 7 gün kala duyurulması bekleniyor.
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
AUZEF sınav giriş belgeleri İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresi ile web sayfası (auzef.istanbul.edu.tr) üzerinden sorgulanıyor.
Açıklandığında adaylar sınav giriş belgelerine "https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/" adresinden erişebilirler.
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