AUZEF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? (2023-2024 AUZEF telafi sınavı tarihi)

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavlarının yapılacağı tarih, bitirme sınavlarının sonuçlarının açıklanmasıyla gündeme geldi. Üniversite yayımladığı takvimle bütünleme sınavlarının yapılacağı tarihleri duyurdu. Peki, 2024 AUZEF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak?

AUZEF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? (2023-2024 AUZEF telafi sınavı tarihi)

bütünleme sınavlarının ne zaman yapılacağı, bitirme sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından sınava katılım sağlayan adayların gündeminde yer alıyor. tarafından yapılan duyuru sonrasında bütünleme sınavı tarihleri belli oldu. İşte ayrıntılar.

AUZEF TELAFİ SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF bütünleme sınavları 3-4 Ağustos 2024 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF mezuniyete üç ders sınavı ise 14 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

AUZEF TELAFİ SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Bütünleme sınavları koşulları yerine getirmesine rağmen bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler için bitirme sınavından sonra yapılır.

Koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler bu derslerden Bütünleme sınavına girer ve sınavda başarısız olur (FF) ise ders harf notu son girdiği sınava göre belirlenir ve FF olarak kalır.

Bütünleme sınav oturumlarında koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu olan derslerden yeni harf notunun oluşması istenmiyorsa sınav cevap optiklerinde ilgili derse ait sütun işaretlememelidir.

Mezuniyete hak kazanmış öğrenciler, bitirme sınavından sonra koşullu başarılı oldukları (DD) ve (DC) harf notları için Bütünleme sınavına giremez.

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