AUZEF bütünleme sınavları online yapılacak

İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi bitirme sınavlarının online yapılacağını açıkladı. Online olarak gerçekleşen final sınavları 10-20 Temmuz tarihleri arasında yapılmıştı. Final sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrenciler bütünleme sınavlarının nasıl yapılacağını soruyordu.

Bahar döneminin son sınavları olan telafi sınavlarıyla ilgili üniversiteden bir duyuru yayınlandı.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Pandemi dolayısıyla sınavların, tekrar internet üzerinden yapılmasına karar verildi. Bahar dönemi ara ve final sınavlarında olduğu gibi bütünleme sınavına da AUZEF öğrencileri 'https://esinav.istanbul.edu.tr' adresi üzerinden girecek.

BÜTÜNLEME SINAVINA KİMLER GİRECEK?

Üniversitenin yayınladığı duyuruya göre bütünleme sınavına, bahar yarıyılı bitirme sınavlarından FF, DD ve DC notu alanlar girebiliyor.

Bahar dönemi bitirme sınavları sonunda yapılan değerlendirmede FF notu aldığınız derslerinizden başarılı sayılabilmeniz için telafi sınavına girme ve bu derslerinizin notunu yükseltme zorunluluğunuz vardır. Ancak DD ve DC notu alanların böyle bir zorunluluğu bulunmamakta.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Auzef, bahar yarıyılı bütünleme sınavları 10 Ağustos 2020 – 16 Ağustos 2020 tarihleri arasında 'https://esinav.istanbul.edu.tr' adresinde öğrencilerin erişimine açılacak.