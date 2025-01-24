AUZEF bütünleme (telafi) sınav yerleri açıklandı (AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi nasıl alınır?)

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav giriş belgelerine ilişkin duyuru yayımlandı. Yapılan yazılı açıklamaya göre, sınava girecek vatandaşlar sınav giriş belgelerini 24 Ocak tarihinden itibaren edinebilecek.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

1-2 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak sınavlar cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere toplamda 3 veya 4 oturumda gerçekleştirilecek.

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