AUZEF bütünleme (telafi) sınav yerleri açıklandı (AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi nasıl alınır?)
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavlarına kısa bir süre kala sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Sınava katılacak kişilerin AUZEF sınav giriş belgelerini sınav günlerinde yanında bulundurması gerekiyor. Peki, AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi nasıl alınır?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav giriş belgelerine ilişkin duyuru yayımlandı. Yapılan yazılı açıklamaya göre, sınava girecek vatandaşlar sınav giriş belgelerini 24 Ocak tarihinden itibaren edinebilecek.
AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?
1-2 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak sınavlar cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere toplamda 3 veya 4 oturumda gerçekleştirilecek.
SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU
Üniversite'den yapılan açıklamada; "Değerli Öğrencilerimiz,
01 - 02 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak olan bütünleme sınavına (telafi) ait, sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz. " denildi.
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