AUZEF bütünleme (telafi) sınavı ne zaman? AUZEF bütünleme sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavları için son hazırlıklar devam ediyor. Fakülte'den yapılan açıklamaya göre, bütünleme sınavları şubat ayının ilk günlerinde gerçekleştirilecek. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı AUZEF Bütünleme Sınavı (Telafi) sınav merkezi tercih işlemleri 08-12 Ocak tarihleri arasında yapıldı.



AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?



İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınavları 28-29 Aralık tarihlerinde 3 oturumda gerçekleştirilmişti.



Bütünleme sınavları 01-02 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere toplamda 3 veya 4 oturumda yapılacak. Mezuniyete hak kazanmış öğrenciler, bitirme sınavından sonra koşullu başarılı oldukları (DD) ve (DC) harf notları için Bütünleme sınavına giremez.

