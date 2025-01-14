AUZEF bütünleme (telafi) sınavları ne zaman yapılacak? (2025 AUZEF bütünleme sınavı takvimi)
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme (telafi) sınavlarının ne zaman yapılacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 28 Aralık-29 Aralık 2024 tarihlerinde uygulanan AUZEF güz dönemi final sınavlarının ardından gözler bütünleme sınavlarının yapılacağı tarihe çevrildi. Öğrenciler final sınavlarından aldıkları düşük notları telafi etmeyecek çalışacak. Peki, 2025 AUZEF bütünleme (telafi) sınavları ne zaman yapılacak?
2025 AUZEF bütünleme sınavı takvimi, final sınavlarının ardından öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. AUZEF güz dönemi final sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler düşük olan notlarına göre telafi sınavlarına girecek. Peki, AUZEF bütünleme (telafi) sınavları ne zaman yapılacak?
AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
AUZEF bütünleme (Telafi) Sınavı 1 Şubat - 2 Şubat 2025 tarihlerinde uygulanacak.
AUZEF BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ
AUZEF bahar dönemi vize sınavları ise 12 - 13 Nisan 2025 tarihlerinde, AUZEF Bahar Dönemi final sınavları da 31 Mayıs - 1 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak.
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