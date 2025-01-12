AUZEF bütünleme (telafi) sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF bütünleme sınav tarihi
AUZEF (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bitirme sınavı (final) ardından gözler bütünleme sınavlarına çevrildi. Final sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler, AUZEF bütünleme sınavına katılım sağlayabilecek. Peki, AUZEF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak?
2024-2025 AUZEF güz dönemi final sınavları 28 Aralık - 29 Aralık 2024 tarihlerinde uygulandı, sonuçlar ise 6 Ocak 2025 tarihinde ilan edildi. Final heyecanını geride bırakan öğrenciler, AUZEF bütünleme sınavının gerçekleşmesini bekliyor. AUZEF takvimine göre, bütünleme sınavı oturumları şubat ayında gerçekleşecek.
AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
AUZEF Bütünleme (Telafi) Sınavı 1 Şubat - 2 Şubat 2025 tarihlerinde uygulanacak.
AUZEF BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ
AUZEF Bahar Dönemi vize sınavları ise 12 - 13 Nisan 2025 tarihlerinde, AUZEF Bahar Dönemi final sınavları da 31 Mayıs - 1 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak.
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