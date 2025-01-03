AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

AUZEF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?



AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi. Geçmiş yıllarda AUZEF sınav sonuçları 15 gün içinde ilan edilmişti.



AUZEF final sınavı sonuçları açıklandığında adaylar sınav sonuçlarına kurumun internet sitesi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve aday şifreleri ile erişebilecek.

