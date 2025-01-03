AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınavı oturumları ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Yapılacak değerlendirmenin ardından AUZEF final sınav sonuçları ilan edilecek. Peki, AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınavları 28 - 29 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi. AUZEF sınavlarına katılım sağlayan adaylar sınav sonuçlarının ilan edileceği tarihe odaklandı.
AUZEF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi. Geçmiş yıllarda AUZEF sınav sonuçları 15 gün içinde ilan edilmişti.
AUZEF final sınavı sonuçları açıklandığında adaylar sınav sonuçlarına kurumun internet sitesi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve aday şifreleri ile erişebilecek.
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