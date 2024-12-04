AUZEF final sınavı ne zaman? AUZEF güz dönemi final takvimi
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz dönemi final takvimi yayımlandı. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı final sınavları 81 il ve KKTC’de dahil olmak üzere 112 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Peki, AUZEF final sınavı ne zaman gerçekleşecek?
İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınav tarihleri yayımlanan takvimle duyuruldu. AUZEF güz dönemi ara sınavları üç oturumda tamamlanacak. Öte yandan ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70 olacak.
AUZEF FİNAL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
AUZEF Bitirme (Final) Sınavı 28 Aralık - 29 Aralık 2024 tarihlerinde uygulanacak.
AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
AUZEF Bütünleme (Telafi) Sınavı 1 Şubat - 2 Şubat 2025 arihlerinde uygulanacak.
HARF NOTLARININ DUYURULMASI HAKKINDA
Bitirme (final) sınav sonucuna ait harf notları en geç 10 gün içerisinde tarihinde aksis.istanbul.edu.tr adresinden duyurulmaktadır.
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