AUZEF final sınavı ne zaman? AUZEF güz dönemi sınav takvimi

2024-2025 Eğitim yılının AUZEF Güz Dönemi final sınavları için geri sayım başladı. Sınavlar, 3 oturumda gerçekleştirilecek. Sınava katılım sağlayacak olan vatandaşlar, sürecin ayrıntılarını merak ediyor. Peki, AUZEF sınavı ne zaman yapılacak?

AUZEF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bitirme sınavı (final) 28 Aralık - 29 Aralık 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC’de dahil olmak üzere 112 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda yapılacak.

28 Aralık - 29 Aralık 2024 tarihlerinde yapılacak olan bitirme sınavına (final) herhangi bir sebeple giremeyenler, 01 Şubat - 02 Şubat 2025 tarihindeki bütünleme sınavına (telafi) girebilir.

SINAV DEĞERLENDİRME

Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

Ara sınav (vize) sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70’tir.