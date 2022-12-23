AUZEF final sınavı saat kaçta başlayacak, sınav kaç dakika sürecek? AUZEF final sınavı oturumları hakkında bilgiler

AUZEF final oturumları için artık son hazırlıklarını yapan öğrenciler, bir yandan da sınav saati ve süresine yönelik araştırma yapıyor.

AUZEF OTURUMLARI SAAT KAÇTA?

2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bitirme (final) sınavı 24 - 25 Aralık 2022 tarihlerinde 81 il ve KKTC’de bulunan sınav merkezlerinde yapılacak.



Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecek. Sabah oturumları (1.ve 3. Oturum) saat 09.30'da, 2. oturum saat 14.00'te, 4. Oturum ise saat 15.00'te başlayacakÇoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

SINAVA KATILIM HAKKINDA BİLGİLER

Sınav binası ve salonlarına girerken “Öğrenci Kimlik Kartına” ihtiyaç bulunmamaktadır. Sınav salonlarına girebilmek için sadece Sınav Giriş Belgesi ile T.C. Kimlik Kartı veya Sınav Giriş Belgesinde yer alan geçerli diğer resmi kimlik kartlarından herhangi birisinin bulundurulması yeterlidir.



Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır.

24 - 25 Aralık 2022 tarihinde yapılacak olan bitirme (final) sınavına herhangi bir sebeple giremeyenler, 04 - 05 Şubat 2023 tarihindeki bütünleme (telafi) sınavına girebilir. Ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır.