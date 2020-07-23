AUZEF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? (AUZEF 2020 sınav takvimi)

İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi bitirme sınavları sona erdi. Online olarak gerçekleşen sınavlar 10-20 Temmuz tarihleri arasında yapıldı.

AUZEF öğrencileri 'https://esinav.istanbul.edu.tr' adresi üzerinden sınavlarını tamamladı.

AUZEF ONLİNE SINAV GİRİŞ SAYFASI

AUZEF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak, AUZEF bahar dönemi ara sınav sonuçları, online sınavların bitmesinden dört gün sonra açıklanmıştı. Bu yüzden AUZEF final sonuçlarının bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.



AUZEF 2020 BAHAR DÖNEMİ BİTİRME SINAVLARIYLA İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

AUZEF'in internet sitesinde sınava ilişkin yayınladığı bilgiler şöyle:



2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemi bitirme (final) sınavlarına https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden girebilirsiniz.

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemindeki derslerinizin bitirme (final) sınavları 10 Temmuz 2020 – 20 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleşecektir. Sınavlarınıza bu tarihler arasında 24 saat boyunca istediğiniz gün ve saatte girebilirsiniz.

Bitirme (Final) sınavında her bir ders için öğrencilerimize süresi 30 dakika olan, çoktan seçmeli 20 adet soru yöneltilecektir.

Sınav kurallarıyla ilgili detaylara ulaşmak için tıklayınız.