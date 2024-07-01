AUZEF final sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ( AUZEF )yarıyıl sonu (final) oturumlarına katılan öğrenciler, soru-cevap duyurusunu bekliyor. Cevap anahtarlarını kontrol ederek alacakları notları takip etmek isteyenler, Üniversite duyurusunu bekliyor.

AUZEF SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

AUZEF soruları ve cevap anahtarlarının -sınav tarihi itibariyle- 1 hafta, sonuçların ise 2 hafta içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

AUZEF SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilir, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır. Daha sonra notlar AKSİS' e aktarılır. Vize ve final sınavlarının ikisi de açıklandıktan sonra notlar AKSİS' e harf notu olarak işlenir.

AUZEF SINAVI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?



Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70’tir.

