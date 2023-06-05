AUZEF final sınavları ne zaman, online mı olacak? (2023 AUZEF bahar dönemi final takvimi)

AUZEF SINAVLARI NASIL YAPILACAK?



Öğrenci bazlı olarak düzenlenen sınav oturumlarında, her bir öğrencinin aldığı dersler günlere dağıtılmıştır. Sınavlara sadece ilgili bir ders için ilan edilen gün ve saatlerde girilebilecektir. Lütfen sınavlarınıza, almakta olduğunuz dönem derslerinizin yanında belirtilen oturum tarihinde ve 09:00-23:59 saatleri arasında katılınız. Sistemde belirlenen gün ve saat dışında sınava girilmesi veya ayrı bir sınav yapılması söz konusu değildir.



Bitirme sınavlarında her bir ders için öğrencilere 20 adet çoktan seçmeli soru yöneltilecek ve 30 dakika sınav süresi içinde cevaplanması beklenecektir.



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