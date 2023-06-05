AUZEF final sınavları ne zaman, online mı olacak? (2023 AUZEF bahar dönemi final takvimi)

2023 AUZEF final sınavları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Bahar dönemi sınavları için takvimini duyuran İstanbul Üniversitesi, öğrencilerin final sınavları için tarihleri açıkladı. Peki, AUZEF final sınavları ne zaman, online mı olacak?
AUZEF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemi bitirme sınavları 9-10-11 Haziran 2023 ve 16-17-18 Haziran 2023 tarihlerinde https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden gerçekleştirilecektir.
Öğrencilerin girecekleri dersler günlere dağıtılmış olup her öğrencinin kendisi için düzenlenmiş sınav takvimini 31 Mayıs 2023 tarihinden itibaren https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresine girerek kontrol etmesi gerekmektedir.
AUZEF SINAVLARI NASIL YAPILACAK?
Öğrenci bazlı olarak düzenlenen sınav oturumlarında, her bir öğrencinin aldığı dersler günlere dağıtılmıştır. Sınavlara sadece ilgili bir ders için ilan edilen gün ve saatlerde girilebilecektir. Lütfen sınavlarınıza, almakta olduğunuz dönem derslerinizin yanında belirtilen oturum tarihinde ve 09:00-23:59 saatleri arasında katılınız. Sistemde belirlenen gün ve saat dışında sınava girilmesi veya ayrı bir sınav yapılması söz konusu değildir.
Bitirme sınavlarında her bir ders için öğrencilere 20 adet çoktan seçmeli soru yöneltilecek ve 30 dakika sınav süresi içinde cevaplanması beklenecektir.
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