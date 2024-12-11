AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak? (AUZEF final sınav tarihleri)
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınav tarihleri yaklaşıyor. Sınav için son kontrollerini yapan öğrenciler bir yandan da sınav oturumlarının ayrıntılarını merak ediyor. Peki, AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) takvimiyle final sınavlarının ayrıntıları belli oldu. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı final sınavları 81 il ve KKTC’de dahil olmak üzere 112 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Güz dönemi ara sınavları ardından aralık ayında final oturumları gerçekleştirilecek.
AUZEF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?
AUZEF Bitirme (Final) Sınavları 28 Aralık - 29 Aralık 2024 tarihlerinde uygulanacak.
AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
AUZEF Bütünleme (Telafi) Sınavı 1 Şubat - 2 Şubat 2025 arihlerinde uygulanacak.
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Sınav günü adayların sınav giriş belgelerini yanında bulundurması gerekiyor. AUZEF sınav giriş belgeleri İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresi ile web sayfası (auzef.istanbul.edu.tr) üzerinden sorgulanıyor. Açıklandığında adaylar sınav giriş belgelerine "https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/" adresinden erişebilirler.
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