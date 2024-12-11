AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak? (AUZEF final sınav tarihleri)

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) takvimiyle final sınavlarının ayrıntıları belli oldu. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı final sınavları 81 il ve KKTC’de dahil olmak üzere 112 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Güz dönemi ara sınavları ardından aralık ayında final oturumları gerçekleştirilecek.