AUZEF final sonuçları açıklandı (AUZEF bitirme sınavı sonuçları sorgulama)
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi bitirme sınavı sonuçları açıklandı. Üniversite'nin resmi internet adresinden sonuç duyurusu geldi.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi bitirme sınavı sonuç duyurusu haftanın ilk gününde geldi. AUZEF final sınavı 31 Mayıs - 1 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti.
AUZEF SONUÇ DUYURUSU
AUZEF'ten yapılan açıklamada; "Değerli Öğrencilerimiz, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı bitirme (final) sınavı sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarınızı auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden görüntüleyebilirsiniz." denildi.
AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
2025 yılı AUZEF bütünleme sınavı ise 12-13 Temmuz tarihlerinde yine 3 oturum halinde uygulanacak.
Öğrenciler ardından mezuniyet üç ders sınavlarına 6 Eylül 2025 tarihinde katılacak.
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