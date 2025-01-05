AUZEF final sonuçları: AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024-2025 AUZEF güz dönemi final sınavları 28 Aralık - 29 Aralık 2024 tarihlerinde uygulandı. AUZEF Bütünleme (Telafi) sınavı ise 1 Şubat - 2 Şubat 2025 tarihlerinde uygulanacak. Tüm gözler şimdi sınav sonuçlarının ilanında olacak.



AUZEF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?



AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi.



Geçmiş yıllarda AUZEF sınav sonuçları 15 gün içinde ilan edilmişti.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



AUZEF SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



AUZEF final sınavı sonuçları açıklandığında adaylar sınav sonuçlarına kurumun internet sitesi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve aday şifreleri ile erişebilecek.