AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023-2024 bahar dönemi final sonuçları

AUZEF 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı bitirme (final) sınavı 29-30 Haziran 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC’de bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirildi. Sınavlar, sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda geride kaldı. Şimdi ise değerlendirme işlemi ve sonuçlar gündemde. İşte, 2023-2024 bahar dönemi final sonuçlarında son durum...



AUZEF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



AUZEF Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 29 - 30 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleşti.



Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.



Geçmiş dönemler baz alındığında sonuçların iki hafta içinde erişime açılması bekleniyor.



Bu kapsamda gelişmeler oldukça haberlerimizde yer vereceğiz.



AUZEF SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



Sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilir, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır. Daha sonra notlar AKSİS' e aktarılır. Vize ve final sınavlarının ikisi de açıklandıktan sonra notlar AKSİS' e harf notu olarak işlenir.



AUZEF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?



Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.



Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70’tir.

