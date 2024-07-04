AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023-2024 bahar dönemi final sonuçları

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi final sınavları sona erdi. Sınav oturumlarına katılım sağlayan öğrenciler sonuç tarihini araştırıyor. Öte yandan AUZEF soruları ve cevapları sınavların tamamlanmasının ardından yayımlanmıştı. Peki, sınav AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023-2024 bahar dönemi final sonuçları

2023-2024 -öğretim yılı bahar yarıyılı bitirme (final) sınavı 29-30 Haziran 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC’de bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirildi. Sınavlar, sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda geride kaldı. Şimdi ise değerlendirme işlemi ve sonuçlar gündemde. İşte, 2023-2024 bahar dönemi final sonuçlarında son durum...

AUZEF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 29 - 30 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleşti.

Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

Geçmiş dönemler baz alındığında sonuçların iki hafta içinde erişime açılması bekleniyor.

Bu kapsamda gelişmeler oldukça haberlerimizde yer vereceğiz.

AUZEF SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilir, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır. Daha sonra notlar AKSİS' e aktarılır. Vize ve final sınavlarının ikisi de açıklandıktan sonra notlar AKSİS' e harf notu olarak işlenir.

AUZEF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70’tir.

EĞİTİM HABERLERİ

YKS sınav sonuçları 2024: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler YKS tercih kılavuzunda

YKS sınav sonuçları 2024: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler YKS tercih kılavuzunda

KPSS DHBT 2024 sınavı başvuruları başladı mı? DHBT sınavı ne zaman?ÖSYM 2024 sınav takvimi

KPSS DHBT 2024 sınavı başvuruları başladı mı? DHBT sınavı ne zaman?ÖSYM 2024 sınav takvimi

LGS tercih süreci 2024: LGS tercihleri ne zaman bitiyor, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

LGS tercih süreci 2024: LGS tercihleri ne zaman bitiyor, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

DGS adaylarının eğitim bilgilerini kontrol süreci ne zaman bitecek?

DGS adaylarının eğitim bilgilerini kontrol süreci ne zaman bitecek?

2024 Ortaöğretim (lise) KPSS başvuruları ne zaman? Ortaöğretim KPSS başvuru ücreti ne kadar olacak?

2024 Ortaöğretim (lise) KPSS başvuruları ne zaman? Ortaöğretim KPSS başvuru ücreti ne kadar olacak?

ALES/2 sınav takvimi 2024: ALES sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

ALES/2 sınav takvimi 2024: ALES sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...