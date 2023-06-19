AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçları için geri sayım

AUZEF akademik takvimine göre telafi sınavları 8-9-10-11 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Söz konusu telafi sınavlarından önce final sınavlarının sonuçları adayların gündeminde yer alıyor. İşte, AUZEF sınav sonuçları için son bilgiler...



AUZEN SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



AUZEF sınav sonuçları henüz açıklanmadı.



Sınav sonuçlarının 22 Haziran 2023 Perşembe günü, Çevrim içi (Online) Sınav Sistemi https://esinav.istanbul.edu.tr/ üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



AUZEF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?



AUZEF mezuniyete üç ders sınavı 30 Temmuz 2023 tarihinde organize edilecek.



