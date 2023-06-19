AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçları için geri sayım

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sonuçları, sınava katılım sağlayan binlerce kişi tarafından öğrenilmek istiyor. Tamamlanan AUZEF bahar dönemi bitirme sınavlarının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçları için geri sayım

akademik takvimine göre telafi sınavları 8-9-10-11 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Söz konusu telafi sınavlarından önce final sınavlarının sonuçları adayların gündeminde yer alıyor. İşte, AUZEF sınav sonuçları için son bilgiler...

AUZEN SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçları henüz açıklanmadı.

sonuçlarının 22 Haziran 2023 Perşembe günü, Çevrim içi (Online) Sınav Sistemi https://esinav.istanbul.edu.tr/ üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

AUZEF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF mezuniyete üç ders sınavı 30 Temmuz 2023 tarihinde organize edilecek.

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...