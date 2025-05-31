AUZEF final soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır?

AUZEF sınav takvimine göre bahar dönemi bitirme sınavı 1 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde uygulanacak. Sınavlarda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre tanınacak.

AUZEF VİZE SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?



İstanbul Üniversitesi AUZEF soruları ve cevap anahtarlarının erişime açılacağı tarihi henüz duyurmadı.



Daha önceki sınav dönemleri kaynak alındığında AUZEF soruları ve cevaplarının sınav tarihinden itibaren 1 hafta içerisinde paylaşılması bekleniyor.



AUZEF SINAV SORULARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?



AUZEF sınav soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki “Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı” menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacak.