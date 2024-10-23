AUZEF güz dönemi ara sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

2-03 Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2024-2025 eğitim -öğretim yılı AUZEF güz yarıyılı ara sınavları öncesinde sınav giriş belgelerine yönelik araştırmalar başladı. Sınava katılım sağlayacak olan öğrencilerin sınav giriş begelerini edinmeleri gerekiyor.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?



AUZEF sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. AUZEF sınav giriş belgeleri sınav tarihine yaklaşık bir hafta 10 gün kala ilan ediliyor. AUZEF güz dönemi ara sınav giriş belgelerinin en geç 28 Ekim Pazartesi günü paylaşılması bekleniyor.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin duyurusu ardından sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz

