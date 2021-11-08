AUZEF güz dönemi ara sınavı ne zaman? (AUZEF vize sınavı giriş belgesi alma işlemi)

İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ara sınav tarihleri belli oldu.  Peki, AUZEF güz ara dönem sınavı (vize) ne zaman yapılacak? AUZEF vize sınavı giriş belgesi nasıl alınır?

Haberler - ntv.com.tr 08.11.2021 - 12:20

AUZEF güz dönemi ara sınavı ne zaman? (AUZEF vize sınavı giriş belgesi alma işlemi)

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İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin ara sınav tarihleri belirlendi.

Yükseköğretim programlarının tamamında olduğu gibi, AUZEF sınavlarının da yüz yüze olacağı açıklandı.

AUZEF GÜZ ARA SINAV NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi tarafından ara sınava dair yapılan açıklamayla sınav tarihleri netleşti.

Güz yarıyılı ara sınav tarihi 13-14 Kasım 2021 olarak güncellendi.

AUZEF ARA SINAV (VİZE) GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınava katılacak olan adaylar, sınav giriş belgelerine “sinav.istanbul.edu.tr” adresinden AKSİS şifreleri ile sisteme giriş yaparak ulaşabilecekler.

HES KODU ZORUNLULUĞU

merkezi tercihlerinde sistem üzerinden HES Kodu girilmesi zorunluluğu bulunuyor. Sınav merkezi tercihinde bulunmayan ve HES Kodunu girmeyen öğrenciler sınava alınmayacak.

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