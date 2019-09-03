İkinci üniversite okumak isteyen öğrenciler için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden (AÖF) sonra İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) kayıtları da başladı. İşte AUZEF hakkında...



AUZEF KAYIT TARİHLERİ



İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) kayıt tarihi, 02-30 Eylül arasında gerçekleşecek.



AUZEF'E KİMLER BAŞVURABİLİR?



-ÖSYM tarafından öğrenci yerleştirilen üniversitelerde halen öğrenci ya da bu üniversitelerden mezun olanlar (yabancı uyruklu olanlar da dâhil),



-Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup

mezuniyetlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından (YÖK)



-Denklik Belgesi ile belgeleyenler,



-Sınavsız ikinci üniversite kapsamında fakültemize başvuruda bulunabilir.

AUZEF BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ



KİMLER BAŞVURAMAZ?



-ÖSYM tarafından öğrenci yerleştirilen üniversitelerin önlisans/lisans düzeyindeki programlarında aktif/pasif kaydı veya mezuniyeti bulunmayanlar,



-YÖK denkliği olmayan (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olanlar için),



-İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde kaydı bulunan öğrenciler (mezun statüsüne sahip olanlar başvuru yapabilir), İkinci üniversite kapsamında başvuruda bulunamaz



AUZEF HARÇ ÜCRETİ NE KADAR?



İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında resmi sayfasından yayınlanan kılavuza göre, bünyesinde bulunan bütün bölümler için dönemlik 370 TL katkı payı alıyor.



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