AUZEF kayıt yenileme ekranı: AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme süresi uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? AUZEF sınav takvimi 2025

AUZEF bahar yarıyılı kayıt yenileme süreci 17 Şubat tarihinde başlamıştı ve ders ekle-sil ekranı da 3 Mart günü açıldı. Öğrenciler Halkbank şube ve ATM'lerinin yanı sıra online olarak kayıt yenileme ücretini ödemeliler. Ödeme ardından adaylar ders ekle-sil işleminin gerçekleştirebiliyor. İşte, 2025 AUZEF kayıt yenileme tarihleri ve sınav takvimi...



AUZEF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?



İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 9 Mart saat 23:59'a kadar yapılabilecek.



AUZEF kayıt yenileme kılavuzu



2025 AUZEF SINAV TAKVİMİ



Bahar dönemi



Vize: 12-13 Nisan 2025

Final: 31 Mayıs-1 Haziran 2025

Telafi: 12-13 Temmuz 2025

Mezuniyet üç ders sınavı: 6 Eylül 2025



AUZEF KAYIT YENİLEME EKRANI

