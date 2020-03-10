AUZEF kayıt yenileme kılavuzu yayınlandı (Harç ücretleri ne kadar?)

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) kayıt yenileme ve ders seçimi işlemleri 9 Mart pazartesi başladı. 13 Mart'a kadar sürecek işlemleri öğrenciler İstanbul Üniversitesi akademik kayıt sistemi üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Kayıt yenileme işlemi için referans numaranız ile katkı/öğrenim ücreti ödemeniz yeterlidir.

KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

İstanbul Üniversitesi Akademik Kayıt Sistemi olan AKSİS'e, kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra öğrenci bilgi sistemine (OBS) giriş yapmanız gerekmektedir.

“Harç Bilgileri” kısmından Referans numaranızı ve ödeme

miktarınızı görebilirsiniz. Ödemenizi HalkBank Şube/ATM’lerinden ya

da AKSİS sistemi üzerinden online yapabilirsiniz.

AUZEF 2019-2020 KAYIT YENİLEME KILAVUZU

HARÇ ÜCRETLERİ

AUZEF'in resmi internet sitesinde yer alan katkı ücreti listesine göre:

Açıköğretim programları önlisans ve lisans harç ücreti:

ÖSYM ile yerleşen öğrenciler için: 325 TL (dönemlik)

İkinci üniversite kapsamında yerleşen öğrenciler için: 370 TL (dönemlik)

Uzaktan öğretim programları önlisan ve lisans harç ücreti: 716 TL (dönemlik)

Açıköğretim programlarında öğrenim gören, bütün dönemlerini tamamlayıp dönem uzatan veya alttan dersi kalan öğrencilerin harçlarına 35,5 TL yansıtılır.

Her 100 üniversite öğrencisinden 60'ında uyku düzeni yok