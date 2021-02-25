AUZEF kayıt yenileme tarihi ne zaman? (AUZEF Bahar dönemi kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?)

Eğitime açık öğretim ve uzaktan eğitim ile devam etmeye olanak sağlayan AUZEF’te kayıt yenileme işlemleri başladı. Peki, AUZEF kayıt yenileme tarihleri ne zaman?

25.02.2021 - 10:52

AUZEF kayıt yenileme tarihi ne zaman? (AUZEF Bahar dönemi kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?)

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İstanbul Üniversitesi bünyesinde hizmet veren Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) kayıt yenileme işlemleri başladı. AUZEF Bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemleri 26 Şubat Cuma günü sonuna kadar devam edecek.

AUZEF KAYIT İŞLEMİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemleri 22 – 26 Şubat 2201 tarihleri arasında yapılıyor.

AUZEF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemi için referans numaranız ile materyal / katkı / öğrenim ücreti ödemeniz yeterlidir.

Ödeme yaptıktan sonra ders seçimi işleminiz fakülteniz tarafından yapılacaktır.

Referans numaranızı almak için http://aksis.istanbul.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile otomasyon sistemine giriş yapınız.

Giriş yaptıktan sonra Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’ne tıklayınız. Sol menüdeki “Harç Bilgileri” kısmından Referans numaranızı ve ödeme miktarınızı görebilirsiniz. Ödemenizi HalkBank Şube/ATM’lerinden ya da AKSİS sistemi üzerinden online yapabilirsiniz.

Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için aynı sayfada yer alan “Ödeme Yap” butonunu tıklayınız. Karşınıza gelecek ekranda ilgili alanları doldurarak online ödeme işlemini yapabilirsiniz.

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