AUZEF kayıt yenileme tarihleri belli oldu: AUZEF kayıt yenileme için son gün ne zaman?

AUZEF kayıt yenileme süreci 2 Eylül 2024 tarihinden bu yana devam ediyor. Kayıt yenileme takvimini kaçırmak istemeyen AUZEF öğrencileri, takvimi inceliyor.
Üniversite'den yapılan açıklamada; "Güz yarıyılı kayıt yenileme işlemleri, 02.09.2024- 29.09.2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 02.09.2024 – 29.09.2024 tarihleri arasında ödemenizi yaptıktan sonra ders seçimi işlem- leri 20.09.2024 – 29.09.2024 tarihleri arasında fakültemiz tarafından kısa sürede gerçek- leştirilecektir." denildi.
AUZEF GÜZ DÖNEMİ TAKVİMİNİN AYRINTILARI
Yeni Kayıt Hakkı Kazananlar İçin - (Güz dönemi ) Fakülteye İlk Kayıt Tarihleri / (Bahar dönemi) 17 Şubat - 2 Mart 2025
Kayıtlı Öğrenciler İçin - (Güz dönemi) 2 Eylül 2024- 29 Eylül 2024 / (Bahar dönemi) 17 Şubat - 2 Mart 2025
İkinci Üniversite Kayıt Tarihleri : 27 Temmuz / 27 Eylül 2024
Güz Dönemi
Ders Seçim İşlemleri Tarihleri : 20 Eylül - 29 Eylül 2024
Ders Ekle-Sil Tarihleri : 29 Eylül - 3 Ekim 2024
Üstten Ders Alma Tarihleri : 29 Eylül - 3 Ekim 2024
Muafiyet Başvuru Tarihleri : 16 Eylül - 28 Eylül 2024
Muafiyet İtiraz Tarihleri : 29 Eylül - 3 Ekim 2024
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