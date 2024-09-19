AUZEF kayıt yenileme tarihleri belli oldu: AUZEF kayıt yenileme için son gün ne zaman?

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AUZEF) kayıt yenileme sürecinin ayrıntıları yayımlanan kılavuzla duyuruldu. Güz yarıyılı kayıt yenileme işlemleri, 02.09.2024 tarihi itibariyle başladı. Peki, AUZEF kayıt yenileme için son gün ne zaman?

AUZEF kayıt yenileme tarihleri belli oldu: AUZEF kayıt yenileme için son gün ne zaman?

kayıt yenileme süreci 2 Eylül 2024 tarihinden bu yana devam ediyor. Kayıt yenileme takvimini kaçırmak istemeyen AUZEF öğrencileri, takvimi inceliyor. 

AUZEF kayıt yenileme tarihleri belli oldu: AUZEF kayıt yenileme için son gün ne zaman? - 1

Üniversite'den yapılan açıklamada; "Güz yarıyılı kayıt yenileme işlemleri, 02.09.2024- 29.09.2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 02.09.2024 – 29.09.2024 tarihleri arasında ödemenizi yaptıktan sonra ders seçimi işlem- leri 20.09.2024 – 29.09.2024 tarihleri arasında fakültemiz tarafından kısa sürede gerçek- leştirilecektir." denildi. 

GÜZ DÖNEMİ TAKVİMİNİN AYRINTILARI

Yeni Kayıt Hakkı Kazananlar İçin - (Güz dönemi ) Fakülteye İlk Kayıt Tarihleri / (Bahar dönemi) 17 Şubat - 2 Mart 2025

Kayıtlı Öğrenciler İçin - (Güz dönemi) 2 Eylül 2024- 29 Eylül 2024 / (Bahar dönemi) 17 Şubat - 2 Mart 2025

İkinci Üniversite Kayıt Tarihleri : 27 Temmuz / 27 Eylül 2024

Güz Dönemi

Ders Seçim İşlemleri Tarihleri : 20 Eylül - 29 Eylül 2024

Ders Ekle-Sil Tarihleri : 29 Eylül - 3 Ekim 2024

Üstten Ders Alma Tarihleri : 29 Eylül - 3 Ekim 2024

Muafiyet Başvuru Tarihleri : 16 Eylül - 28 Eylül 2024

Muafiyet İtiraz Tarihleri : 29 Eylül - 3 Ekim 2024

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