AUZEF kayıt yenileme tarihleri uzatıldı: Kayıt yenileme için son gün ne zaman?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin resmi adresindeki duyurular ekranından kayıt yenileme süreciyle ilgili bilgilendirme yapıldı. Yayımlanan duyuruda; "Değerli Öğrencilerimiz,

Çağrı ve Çözüm Merkezimiz başta olmak üzere farklı iletişim kanallarımızdan gelen yoğun talep üzerine kayıt yenileme tarihleri 15 Mart 2023 saat 23.59’a kadar uzatılmıştır." denildi.

Kayıt yenilemede; referans numarası ile ödemelerin Halkbank Şube/ATM'lerinden ya da AKSİS otomasyon sistemi üzerinden online olarak yapılıyor. Ödeme işlemlerini gerçekleştiren öğrencilerin ders alma işlemleri fakülte tarafından yapılacaktır.