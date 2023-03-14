AUZEF kayıt yenileme tarihleri uzatıldı: Kayıt yenileme için son gün ne zaman?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2022-2023 bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemleri uzatıldı. AUZEF kayıt yenileme süreciyle ilgili açıklama İstanbul ÜniversitesiAçık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin resmi adresinden yapıldı.

AUZEF kayıt yenileme tarihleri uzatıldı: Kayıt yenileme için son gün ne zaman?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Fakültesi'nin resmi adresindeki duyurular ekranından kayıt yenileme süreciyle ilgili bilgilendirme yapıldı. Yayımlanan duyuruda; "Değerli Öğrencilerimiz,
Çağrı ve Çözüm Merkezimiz başta olmak üzere farklı iletişim kanallarımızdan gelen yoğun talep üzerine kayıt yenileme tarihleri 15 Mart 2023 saat 23.59’a kadar uzatılmıştır." denildi. 

AUZEF kayıt yenileme tarihleri uzatıldı: Kayıt yenileme için son gün ne zaman? - 1

Kayıt yenilemede; referans numarası ile ödemelerin Halkbank Şube/ATM'lerinden ya da AKSİS otomasyon sistemi üzerinden online olarak yapılıyor. Ödeme işlemlerini gerçekleştiren öğrencilerin ders alma işlemleri fakülte tarafından yapılacaktır.

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