AUZEF kayıtları ne zaman yapılacak?  (2020-2021 AUZEF akademik takvimi)

İstanbul Üniversitesi'nin, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine (AUZEF), YKS ile kayıt hakkı kazanan öğrenciler 31Ağustos - 04 Eylül 2020 tarihlerinde kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.



2020-2021 AUZEF, güz dönemi 28 Eylül'de başlayacak. Bu dönem AUZEF'in ikinci üniversite programına kayıt olmak isteyen öğrenciler 01 Eylül - 30 Eylül 2020 tarihlerinde başvuru yapacak.



AUZEF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?



AUZEF'e kayıtlı olan öğrencilerin ise 14 - 18 Eylül 2020 tarihlerinde kayıt yenileme ve yeni dönem harcını yatırma işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

AUZEF İKİNCİ ÜNİVERSİTE PROGRAMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

-ÖSYM tarafından öğrenci yerleştirilen yükseköğretim kurumlarında

halen öğrenci ya da bu yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar

(yabancı uyruklu olanlar da dâhil),



-Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup

mezuniyetlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından (YÖK)

Denklik Belgesi ile belgeleyenler,



-Sınavsız ikinci üniversite kapsamında fakültemize başvuruda

bulunabilir.

AUZEF 2020-2021 KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

http://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden “Hesap Oluştur” sekmesini

tıklayınız. Formda gerekli alanları doğru bir şekilde doldurunuz.

(“Kullanıcı adı” ve” Kullanıcı Aktifleştirme Bağlantısı” e-posta adresinize

gönderileceği için bilgilerinizi doğru girdiğinizden emin olunuz.)

E-posta adresinize gönderilen Kullanıcı Aktifleştirme Bağlantısına

tıklayarak hesabınızı aktifleştiriniz.

http://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile

giriş yapınız. Sol menüde bulunan “Profil” seçeneğini tıklayarak fotoğraf,

özel durum ve iletişim bilgilerinizi düzenleyiniz. Bilgilerinizin eksiksiz

ve doğru olduğundan emin olunuz

YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan adayların mezun oldukları ya da

halen eğitim aldıkları yükseköğretim kurumu ile iletişime geçerek

eğitim bilgilerini YÖKSİS’e işletmeleri gerekmektedir aksi takdirde başvuru yapamazlar.



Önlisans öğrencileri/mezunları sadece önlisans programlarına başvuru yapabilir.



-Lisans öğrencileri/mezunları önlisans ve lisans programlarına

başvuru yapabilir.



-Program tercihinde bulunurken doğru programı tercih ettiğinizden

emin olunuz. Onay SMS’i geldikten sonra program değişikliği yapılamaz.



-Adaylar kayıtlı/mezun oldukları aynı isimdeki programa, (Örneğin

İktisat programı öğrencileri/mezunları, İktisat programına) kayıt yaptıramazlar.