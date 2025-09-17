AUZEF mezuniyet için üç ders sınavı (ek) giriş belgeleri yayınlandı
İstanbul Üniversitesi AUZEF, 21 Eylül’de yapılacak Mezuniyet İçin Üç Ders Sınavı (Ek) için sınav giriş belgelerini erişime açtı. Öğrenciler AUZEF mezuniyet için üç ders sınavı (ek) giriş belgelerini AKSİS üzerinden alabilecek.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), 21 Eylül'de yapılacak Mezuniyet İçin Üç Ders Sınavı (Ek) için sınav giriş belgelerinin yayınlandığını duyurdu.
Sınava katılacak öğrenciler, sınav giriş belgelerine http://auzefsinav.istanbul.edu.tr
adresi üzerinden erişebilecek. Öğrencilerin belgelerini görüntüleyebilmesi için AKSİS kullanıcı adı ve şifreleriyle sisteme giriş yapmaları gerekiyor.
AUZEF yetkilileri, öğrencilerin sınava katılımda herhangi bir sorun yaşamamaları için belgelerini zamanında indirmeleri ve sınav günü yanlarında bulundurmaları gerektiğini hatırlattı.
SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada; "Değerli öğrencilerimiz,
21 Eylül Mezuniyet İçin Üç Ders Sınavı(Ek), sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınava girecek öğrencilerimiz, sınav giriş belgelerini http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden, AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak alabilir." denildi.
