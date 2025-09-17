AUZEF mezuniyet için üç ders sınavı (ek) giriş belgeleri yayınlandı

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), 21 Eylül’de yapılacak Mezuniyet İçin Üç Ders Sınavı (Ek) için sınav giriş belgelerinin yayınlandığını duyurdu.



Sınava katılacak öğrenciler, sınav giriş belgelerine http://auzefsinav.istanbul.edu.tr

adresi üzerinden erişebilecek. Öğrencilerin belgelerini görüntüleyebilmesi için AKSİS kullanıcı adı ve şifreleriyle sisteme giriş yapmaları gerekiyor.



AUZEF yetkilileri, öğrencilerin sınava katılımda herhangi bir sorun yaşamamaları için belgelerini zamanında indirmeleri ve sınav günü yanlarında bulundurmaları gerektiğini hatırlattı.