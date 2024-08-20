AUZEF mezuniyete üç ders sınavı başvuruları başladı: Mezuniyete üç ders sınavı ne zaman?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) mezuniyete üç ders sınavı başvuruları başladı. Sürecin ayrıntılarına duyuruda yer verildi. Peki,  AUZEF mezuniyete üç ders sınavı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru için son gün ne zaman?

AUZEF mezuniyete üç ders sınavı başvuruları başladı: Mezuniyete üç ders sınavı ne zaman?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Fakültesi () mezuniyete üç ders sınavı başvuruları  20 Ağustos Salı-26 Ağustos Pazartesi günleri arasında gerçekleştirilecek. 

AUZEF mezuniyete üç ders sınavı başvuruları başladı: Mezuniyete üç ders sınavı ne zaman? - 1

Üniversite'den yapılan açıklamada; "Mezuniyet için üç ders sınavına girecek adayların 20 Ağustos Salı-26 Ağustos Pazartesi günleri arasında aksis.istanbul.edu.tr adresine girip ÖYS (Öğrenme Yönetim Sistemi) alanına tıklamaları ve Başvurularım menüsünden “Mezuniyet İçin Üç Ders Sınavı Başvuruları” sekmesinden başvurularını yapmaları gerekmektedir.

esnasında öğrenciler, sınava girmek istedikleri ders(ler)i seçerek, onaylayacaklardır.

AUZEF dışındaki Fakültelere (İktisat, İletişim, İlahiyat, Hukuk Fakültesi Adalet MYO) bağlı uzaktan programlarına kayıtlı öğrencilerden mezuniyet için üç ders sınavına girmek isteyenlerin bağlı bulundukları Fakültelerin öğrenci işlerine başvurmaları gerekmektedir.

Halen cezaevinde/tutukevinde olup mezuniyet için üç ders sınavına girme hakkı olan öğrencilerin başvuruları da aksis.istanbul.edu.tr adresinden AUZEF ÖYS (Öğrenme Yönetim Sistemi) alanından (Başvurularım menüsünden “Mezuniyet İçin Üç Ders Sınavı Başvuruları”) alınacaktır.

Farklı kanallar üzerinden (posta, çözüm merkezi, dilekçe vs.) yapılan sınav başvuruları kabul edilmeyecektir.

Daha önce de duyurulduğu üzere, mezuniyet için üç ders sınavına girecek öğrencilerimizin yaz okullarında aldıkları derslerin notlarını en geç 23 Ağustos 2024 tarihine kadar Fakültemize iletmeleri gerekmektedir. Aksi durumda ilgili dersleri sistemde gözükeceği için mezuniyet için üç ders sınavına katılmakta sorun yaşanacaktır. Yaz okulu sınav sonuç notlarının 23 Ağustos sonrasında iletilmesinden doğacak sorunlardan Fakültemiz sorumlu değildir.

İki dönem üst üste kayıt yenilememiş olan öğrencilerin mezuniyet için üç ders sınavına girebilmeleri dönem ücretlerini ödemeleri halinde mümkün olacaktır. Bu durumdaki öğrenciler ödemelerini referans numaraları ile Halkbank Gişe/ATM'lerinden ya da AKSİS üzerinden online olarak yapabilirler. Dönem ücret ödemeleri sırasında sorun yaşayan öğrenciler yardım için AUZEF Çözüm Merkezi üzerinden talep oluşturabilirler." denildi. 

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