AUZEF sınav giriş belgeleri yayımlandı (AUZEF sınav yerleri sorgulama ekranı)

29-30 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak olan İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ( AUZEF ) bahar dönemi final sınavlarının giriş belgeleri yayımlandı. Öğrencilerin AUZEF sınav giriş belgelerini sınav günü erişime açılması bekleniyor.

AUZEF resmi internet adresinden yapılan açıklamada; "Değerli Öğrencilerimiz, 29-30 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak olan bitirme sınavına (final) ait, sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz." denildi.