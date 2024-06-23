AUZEF sınav giriş belgeleri yayımlandı (AUZEF sınav yerleri sorgulama ekranı)

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi final sınavlarına kısa bir süre kala sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

AUZEF sınav giriş belgeleri yayımlandı (AUZEF sınav yerleri sorgulama ekranı)

29-30 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak olan İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Fakültesi () bahar dönemi final sınavlarının giriş belgeleri yayımlandı. Öğrencilerin AUZEF sınav giriş belgelerini sınav günü erişime açılması bekleniyor. 

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI

AUZEF sınav giriş belgeleri yayımlandı (AUZEF sınav yerleri sorgulama ekranı) - 1

resmi internet adresinden yapılan açıklamada; "Değerli Öğrencilerimiz, 29-30 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak olan bitirme sınavına (final) ait, sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz." denildi. 

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