AUZEF sınav giriş belgeleri yayımlandı (AUZEF sınav yerleri sorgulama ekranı)

29-30 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak olan İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi final sınavlarının giriş belgeleri yayımlandı. Öğrencilerin AUZEF sınav giriş belgelerini sınav günü erişime açılması bekleniyor.
AUZEF resmi internet adresinden yapılan açıklamada; "Değerli Öğrencilerimiz, 29-30 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak olan bitirme sınavına (final) ait, sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz." denildi.
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