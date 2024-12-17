AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınav yerleri belli oldu mu?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınav tarihlerine geri sayım başladı. Sınav için son kontrollerini yapan öğrenciler bir yandan da sınav oturumlarının ayrıntılarını merak ediyor. Öte yandan sınav günü adayların sınav giriş belgelerini yanında bulundurması gerekiyor. İşte, AUZEF güz dönemi final sınavına dair bilgiler...



AUZEF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?



AUZEF Bitirme (Final) Sınavları 28 Aralık - 29 Aralık 2024 tarihlerinde uygulanacak.



AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?



AUZEF güz dönemi final sınavları için henüz giriş belgesi henüz yayınlanmadı.



AUZEF final sınavı giriş belgelerinin sınavdan kısa süre önce erişime açılması bekleniyor.



Bu kapsamda açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?



AUZEF sınav giriş belgeleri İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresi ile web sayfası (auzef.istanbul.edu.tr) üzerinden sorgulanıyor.



Açıklandığında adaylar sınav giriş belgelerine "https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/" adresinden erişebilirler.

