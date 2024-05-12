AUZEF sınav sonuçları açıklandı: AUZEF bahar dönemi vize sonuçları nasıl öğrenilir?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi vize sonuçları açıklandı. Fakülte'ye kayıtlı öğrenciler, AUZEF sınav sonuçlarını online sistem üzerinden görüntüleyebilecek. Peki, AUZEF bahar dönemi vize sonuçları nasıl öğrenilir?

AUZEF sınav sonuçları açıklandı: AUZEF bahar dönemi vize sonuçları nasıl öğrenilir?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Fakültesi () bahar dönemi vize sonuçları ilan edildi. Üniversite'den yapılan açıklamada; "2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ara sınav (vize) sonuçları açıklanmıştır. sonuçlarınızı auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden görüntüleyebilirsiniz." denildi.

AUZEF SORGULAMA

AUZEF sınav sonuçları açıklandı: AUZEF bahar dönemi vize sonuçları nasıl öğrenilir? - 1

SONUÇ DUYURUSU

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Fakültesi tarafından yapılan açıklamada; "Değerli Öğrencilerimiz,

2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ara sınav (vize) sonuçları açıklanmıştır. sonuçlarınızı auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

Sınav sonuçlarına itirazınızı aksis.istanbul.edu.tr adresindeki Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla “Sınav İşlemleri - Sınav İtiraz İşlemleri - Sonuç İtiraz” menüleri kullanılarak yapabilirsiniz. Farklı yollardan yapılacak sınav sonuç itirazları dikkate alınmayacaktır." denildi.

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