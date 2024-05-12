AUZEF sınav sonuçları açıklandı: AUZEF bahar dönemi vize sonuçları nasıl öğrenilir?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ( AUZEF ) bahar dönemi vize sonuçları ilan edildi. Üniversite'den yapılan açıklamada; "2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ara sınav (vize) sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarınızı auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden görüntüleyebilirsiniz." denildi.

SONUÇ DUYURUSU

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada; "Değerli Öğrencilerimiz,



2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ara sınav (vize) sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarınızı auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden görüntüleyebilirsiniz.



Sınav sonuçlarına itirazınızı aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla “Sınav İşlemleri - Sınav İtiraz İşlemleri - Sonuç İtiraz” menüleri kullanılarak yapabilirsiniz. Farklı yollardan yapılacak sınav sonuç itirazları dikkate alınmayacaktır." denildi.