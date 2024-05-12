AUZEF sınav sonuçları açıklandı: AUZEF bahar dönemi vize sonuçları nasıl öğrenilir?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi vize sonuçları ilan edildi. Üniversite'den yapılan açıklamada; "2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ara sınav (vize) sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarınızı auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden görüntüleyebilirsiniz." denildi.
AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA
SONUÇ DUYURUSU
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada; "Değerli Öğrencilerimiz,
2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ara sınav (vize) sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarınızı auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden görüntüleyebilirsiniz.
Sınav sonuçlarına itirazınızı aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla “Sınav İşlemleri - Sınav İtiraz İşlemleri - Sonuç İtiraz” menüleri kullanılarak yapabilirsiniz. Farklı yollardan yapılacak sınav sonuç itirazları dikkate alınmayacaktır." denildi.
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