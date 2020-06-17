AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı 2020? (AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?)

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav sonuçları öğrenciler tarafından merak ediliyor.

AUZEF sınavları bu sene 1-14 Haziran arasında online olarak gerçekleşti. Öğrencilere, ara sınavların sorumlu oldukları bölümlerden 20 tane soru yöneltildi. Öğrencilerin bu sene AUZEF sınav etki oranı ise yüzde 25 olarak belirlendi.

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AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF Bahar dönemi vize sonuçlarının açıklacağı tarih hakkında henüz kesin bir açıklama yapılmadı.

İstanbul Üniversitesi Akademik Takvim'e göre AUZEF bitirme sınavları bu yıl 10 ile 20 Temmuz arasında gerçekleşecek.

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