AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 AUZEF sonuçları sorgulama)

2023 AUZEF bahar dönemi ara sınavları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 29 Nisan'da tamamlanan AUZEF bahar dönemi ara sınavlarının ardından, sınava katılım sağlayan öğrenciler sonuç tarihini sorgulamaya başladı. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?



2023 AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



AUZEF bahar dönemi sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 29 Nisan'da tamamlanan sınavların ardından merak ediliyordu. AUZEF sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.



Buna göre; AUZEF sınav sonuçları 11 Mayıs 2023 Perşembe günü açıklanacak.



SINAV SONUÇLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?



Ara sınav (Vize) sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilir. https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır. Daha sonra notlar AKSİS' e aktarılır.