AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 AUZEF sonuçları sorgulama)

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav sonuçları, sınava katılım sağlayan binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. 7-29 Nisan tarihlerinde tamamlanan AUZEF bahar dönemi ara sınavlarının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 AUZEF sonuçları sorgulama)

2023 bahar dönemi ara sınavları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 29 Nisan'da tamamlanan AUZEF bahar dönemi ara sınavlarının ardından, sınava katılım sağlayan öğrenciler sonuç tarihini sorgulamaya başladı. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023 AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF bahar dönemi sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 29 Nisan'da tamamlanan sınavların ardından merak ediliyordu. AUZEF sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; AUZEF sınav sonuçları 11 Mayıs 2023 Perşembe günü açıklanacak.

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 AUZEF sonuçları sorgulama) - 1

NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Ara sınav (Vize) sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilir. https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır. Daha sonra notlar AKSİS' e aktarılır.

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