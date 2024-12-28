AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? (AUZEF sonuç sayfası)
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) Güz Dönemi final sınavı 28 - 29 Aralık 2024 tarihlerinde üç oturumda tamamlanacak. Oturumlara katılım sağlayan adaylar, şimdiden sonuç açıklamasına odaklandı. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) sınav sonuçları için geri sayım başladı. AUZEF final sınavlarından alacakları notları merak eden adaylar, sonuç duyurusunun ne zaman geleceğini araştırıyor.
AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
AUZEF final sonuçlarının sınavların tamamlanmasından itibaren 10 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Sınav sonuçlarınızı auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden görüntüleyebilirsiniz.,
AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
AUZEF Bütünleme (Telafi) Sınavı ise 1 - 2 Şubat 2025 tarihlerinde uygulanacak
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