AUZEF sınav takvimi 2025: AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme süresi uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? AUZEF kayıt yenileme ekranı
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi kayıt yenileme süreci sürüyor. Mevcut öğrencilerin kayıt yenileme süresinin üniversite tarafından uzatıldığı bildirildi. 2025 AUZEF kayıt yenileme süresi ne zaman bitiyor? İşte, kayıt ekranı...
AUZEF bahar yarıyılı kayıt yenileme süreci 17 Şubat tarihinde başlamıştı ve ders ekle-sil ekranı da 3 Mart günü açıldı. Öğrenciler Halkbank şube ve ATM'lerinin yanı sıra online olarak kayıt yenileme ücretini ödemeliler. Ödeme ardından adaylar ders ekle-sil işleminin gerçekleştirebiliyor. İşte, 2025 AUZEF kayıt yenileme tarihleri ve sınav takvimi...
AUZEF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 9 Mart saat 23:59'a kadar yapılabilecek.
AUZEF kayıt yenileme kılavuzu
2025 AUZEF SINAV TAKVİMİ
Bahar dönemi
Vize: 12-13 Nisan 2025
Final: 31 Mayıs-1 Haziran 2025
Telafi: 12-13 Temmuz 2025
Mezuniyet üç ders sınavı: 6 Eylül 2025
AUZEF KAYIT YENİLEME EKRANI
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