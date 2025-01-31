AUZEF sınav takvimi: AUZEF bütünleme sınavları saat kaçta? AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavları için geri sayım sürüyor. Sınava katılım sağlayacak olan vatandaşlar, "AUZEF bütünleme sınavları saat kaçta? AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? " sorusuna yanıt arıyor.

AUZEF sınav takvimi: AUZEF bütünleme sınavları saat kaçta? AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Fakültesi () bütünleme sınavları 01 - 02 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak. Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecek. Sabah oturumu 09.30'da, öğle oturumu ise 14.00'te başlamaktadır.

AUZEF sınav takvimi: AUZEF bütünleme sınavları saat kaçta? AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? - 1

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Fakültesi (AUZEF) sınav giriş belgelerine ilişkin duyuru yayımlandı. Üniversite'den yapılan açıklamada; "Değerli Öğrencilerimiz, 01 - 02 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak olan bütünleme sınavına (telafi) ait, sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz. " denildi.

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