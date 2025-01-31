AUZEF sınav takvimi: AUZEF bütünleme sınavları saat kaçta? AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavları 01 - 02 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak. Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecek. Sabah oturumu 09.30'da, öğle oturumu ise 14.00'te başlamaktadır.