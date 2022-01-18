AUZEF sınav yerleri açıklandı (AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama)

AUZEF güz dönemi sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrenim gören binlerce öğrenci, bütünleme sınavlarına dair detayları araştırmaya başladı.

AUZEF bütünleme (telafi) sınavına dair giriş belgelerinin erişime açıldığını yazılı açıklamayla duyurdu.

Üniversitenin resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada "Değerli Öğrencilerimiz, 22 - 23 Ocak 2022 tarihlerinde yapılacak telafi sınavına ait sınav giriş belgeleri yayınlandı. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz" denildi.

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AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?



AUZEF bütünleme (telafi) sınavları 22-23 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.