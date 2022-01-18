AUZEF sınav yerleri açıklandı (AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama)

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), bu hafta sonu düzenlenecek bütünleme sınavları için giriş belgelerini yayınladı. Öğrenciler giriş belgelerine auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden ulaşabilecek.

Haberler - ntv.com.tr 18.01.2022 - 12:59 | Son Güncelleme : 18.01.2022 - 14:36

AUZEF sınav yerleri açıklandı (AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama)

İLİŞKİLİ HABERLER

AUZEF güz dönemi ara sınav sonuçları açıklandı mı?

AUZEF güz dönemi ara sınav sonuçları açıklandı mı?

Açıköğretim Fakülteleri sınav tarihleri açıklandı

Açıköğretim Fakülteleri sınav tarihleri açıklandı

AUZEF güz dönemi sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrenim gören binlerce öğrenci, bütünleme sınavlarına dair detayları araştırmaya başladı.

AUZEF bütünleme (telafi) sınavına dair giriş belgelerinin erişime açıldığını yazılı açıklamayla duyurdu.

Üniversitenin resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada "Değerli Öğrencilerimiz, 22 - 23 Ocak 2022 tarihlerinde yapılacak telafi sınavına ait sınav giriş belgeleri yayınlandı. giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz" denildi.

AUZEF SINAV YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

AUZEF bütünleme (telafi) sınavları 22-23 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...