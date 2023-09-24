AUZEF sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF ara sınav (vize) takvimi





AUZEF'ten yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı Ara Sınav (vize) sınav merkezi tercih işlemleri başladı. Sınav merkezi tercih işlemleri, 10 Ekim 2023 saat 23.59’a kadar https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden yapılacak. İşte, ilan edilen AUZEF sınav takvimi...



AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?



Akademik takvime göre AUZEF Ara Dönem (Vize) Sınavları 11 Kasım - 12 Kasım 2023 tarihlerinde,



Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 23 Aralık - 24 Aralık 2023 tarihlerinde,



Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 03 Şubat -04 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.