AUZEF sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF ara sınav (vize) takvimi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde vize sınav takvimi belli oldu. AUZEF tarafından yayınlanan akademik takvim ile AUZEF vize ve final sınavı tarihleri netlik kazandı. Öte yanda sınav merkezi tercihleri için de süreç başladı. Peki, AUZEF vize sınavları ne zaman?

AUZEF sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF ara sınav (vize) takvimi



'ten yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 -öğretim yılı güz yarıyılı Ara (vize) sınav merkezi tercih işlemleri başladı. Sınav merkezi tercih işlemleri, 10 Ekim 2023 saat 23.59’a kadar https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden yapılacak. İşte, ilan edilen AUZEF sınav takvimi...

AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

Akademik takvime göre AUZEF Ara Dönem (Vize) Sınavları 11 Kasım - 12 Kasım 2023 tarihlerinde,

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 23 Aralık - 24 Aralık 2023 tarihlerinde,

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 03 Şubat -04 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.

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