AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF ara sınav sonuçlarında son durum

2024-2025 Eğitim yılının İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin ara sınavları (vize) 2-3 Kasım tarihlerinde uygulandı. Üç oturumda gerçekleşen sınavlar ardından sonuç tarihi merak ediliyor.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre AUZEF sınav sonuçları AKSİS üzerinden açıklanacak.



Öte yandan henüz sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmadı.



Sonuçların 10 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

AUZEF sınav sonuçları "https://auzef.istanbul.edu.tr/tr/_" adresi üzerinden duyurulacak.