AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF ara sınav sonuçlarında son durum

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) ara sınavları ardından gözler sonuç tarihine çevrildi.  Alacakları notları merak eden öğrenciler, üniversiteden yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF ara sınav sonuçlarında son durum

2024-2025 yılının İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin ara sınavları (vize) 2-3 Kasım tarihlerinde uygulandı. Üç oturumda gerçekleşen sınavlar ardından sonuç tarihi merak ediliyor. 

AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF ara sınav sonuçlarında son durum - 1

NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre AUZEF sınav sonuçları AKSİS üzerinden açıklanacak.

Öte yandan henüz sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmadı.

Sonuçların 10 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

AUZEF sınav sonuçları "https://auzef.istanbul.edu.tr/tr/_" adresi üzerinden duyurulacak.

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