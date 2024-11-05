AUZEF soruları ve cevapları yayımlandı mı? (AUZEF 2024 güz dönemi ara sınav soru-cevap görüntüleme)

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi ara sınavlarını geriden bırakan öğrencilerin gündeminde soru kitapçıkları var. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70 olacak.



AUZEF VİZE SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?



İstanbul Üniversitesi AUZEF soruları ve cevap anahtarlarının erişime açılacağı tarihi henüz duyurmadı.



Daha önceki sınav dönemleri kaynak alındığında AUZEF soruları ve cevaplarının sınav tarihinden itibaren 1 hafta içerisinde paylaşılması bekleniyor.



AUZEF SINAV SORULARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?



AUZEF sınav soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki “Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı” menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacak.